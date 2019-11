Il Bologna aspetta Ibrahimovic

Ogni giorno che passa, sembra sempre più possibile l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Bologna. L’attaccante svedese ha lasciato l’Mls, ed ora ha l’imbarazzo della scelta. Il Milan sembra la principale concorrente sul mercato del club rossoblu, ma gli assi nella manica non sono gli stessi: mentre i rossoneri hanno da parte tanti soldi, il Bologna può contare sullo stretto rapporto tra il giocatore e Sinisa Mihajlovic.

Ieri Bigon ha ammesso che i due sono in contatto continuo, nonostante manchi ancora un mese e mezzo all’apertura del calciomercato invernale: la speranza degli emiliani infatti è che Ibra accetti la proposta a inizio dicembre, in modo da anticipare tutta la concorrenza – anche estera. Il campione ha manifestato l’idea di venire a Bologna, ma ci sono tanti fattori in gioco. Tutti sanno bene che il futuro del centravanti svedese è unicamente nelle sue mani: il Bologna non può far altro che attendere e sperare.

Fonte: “Carlino”