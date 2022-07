Il Bologna apre alla cessione di Dijks

Verona in pole position per l'esterno sinistro olandese, su cui è forte anche l'interesse dell'Empoli

Il futuro di Mitchell Dijks potrebbe essere lontano da Bologna. Dopo gli arrivi di Lykogiannis e di Cambiaso , la dirigenza rossoblù non può garantire una maglia da titolare al terzino sinistro olandese, e così si è detta pronta a valutare le offerte che arriveranno sul tavolo per il "Trattore", che sembra godere dell'apprezzamento di diversi club, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino.

Uno su tutti è il Verona, che già si era interessato a Dijks nella scorsa sessione invernale di mercato: la squadra del presidente Setti sta rivoluzionando la rosa in queste prime settimane estive, e anche Lazovic potrebbe presto lasciare i gialloblù. Da qui la volontà della società di assicurare al nuovo allenatore Cioffi una soluzione alternativa immediata al serbo, individuata proprio in Dijks. Se l'operazione non dovesse andare a buon fine, sull'olandese potrebbe piombare l'Empoli: in questo caso, tutto dipenderà dal futuro del giovane Parisi, che fa gola a molti club e che i toscani potrebbero lasciar partire, liberando proprio lo slot per Dijks.