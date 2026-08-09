Il Bologna alza il muro su Jonathan Rowe. Lo aveva fatto giorni fa nei confronti dell'Everton, torna a farlo ora con la Roma. Gli inglesi avevano offerto tra i 30 e i 35 milioni di euro per l'esterno inglese: rispediti al mittente. I giallorossi hanno effettuato invece un semplice sondaggio attraverso l'agente del calciatore: rispedito al mittente anche questo.

"Il Bologna continua a dichiarare incedibile l'inglese dopo la partenza di Castro e quella alle porte di Lucumi", scrive Il Resto del Carlino di oggi. E mentre si aspetta il rinnovo di Riccardo Orsolini che continua a non arrivare, i rossoblù valutano la posizione di Benjamin Dominguez. Lo vuole il Norwich, che cerca un esterno d'attacco e che accontenterebbe la richiesta dell'argentino di avere più minutaggio garantito.