Ibrahimovic-Milan, arrivano le prime smentite

E’ mistero sulle parole del commissioner Mls Don Garber che ieri a Espn ha accostato Ibrahimovic al Milan, usando il termine inglese ‘recruited’, che potrebbe essere tradotto con ‘assunto’. Garber ha pronunciato questa frase ‘Zlatan is being recruited by AC Milan’. In realtà i colleghi di sponda americana sostengono che il senso corretto della frase sarebbe ‘il giocatore è stato cercato dal Milan’ e non ‘il giocatore è stato preso dal Milan’.

Anche da sponda rossonera filtrano le prime smentite, Sky Sport infatti sostiene che il club milanista non avrebbe avuto contatti con Ibrahimovic e il suo entourage. Che la porta per il Bologna sia ancora aperta?