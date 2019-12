Ibrahimovic esce allo scoperto: “Tornerò a giocare in Italia”

E’ ufficiale: Zlatan Ibrahimovic tornerà in Italia, ma ancora non è dato sapere dove. L’attaccante svedese ha parlato al mensile GQ, di fatto annunciando il ritorno nel bel paese pur senza scoprire le carte della sua nuova squadra. Sarà il Milan? Sarà il Bologna? Sentite Ibra…

“Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti – ha affermato, come riportato da Sky Sport – E’ un modo per trovare gli stimoli e sorprendervi ancora. Non si tratta solo di scegliere una squadra, contano anche altri fattori e gli interessi della mia famiglia. I calciatori di solito giocano a calcio, mentre ci sono anche quelli che pensano il calcio. Serve inventare un nuovo modo e io amo fare la differenza. Ci vediamo presto in Italia”.