Ibrahimovic deciderà a metà settimana

Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo. Sembra proprio che la telenovela di quest’inverno stia per finire. Come riporta “La Repubblica”, infatti, Zlatan Ibrahimovic rivelerà la sua prossima destinazione a metà settimana. Entro pochi giorni, dunque, tutto il mondo saprà la nuova avventura dell’attaccante svedese. Su di lui ci sono da settimane diverse squadre, ma tutto sembra portare il ragazzo verso il Milan. Il Diavolo sarebbe ad un passo da Ibra, che tornerebbe per la terza volta a Milano – la seconda su sponda rossonera.

C’è anche il Napoli, sebbene negli ultimi giorni sembrasse aver mollato la presa. Rimane dunque più defilato a questo punto il Bologna, che è forte “solamente” del rapporto diretto tra il giocatore e Mihajlovic. Il blasone e i soldi che i rossoblu possono offrire sono decisamente inferiori rispetto alle concorrenti, ma non è ancora detta l’ultima parola. A questo si aggiunge anche un’ulteriore incognita: sullo svedese ci sarebbe infatti anche una squadra inglese al momento sconosciuta. In ogni casi, tra pochi giorni Ibra rivelerà la sua decisione e tutti sapremo la verità.