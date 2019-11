Ibrahimovic-Bologna, ecco la data della decisione

Ancora un mese di tempo e Bologna avrà la sua risposta. Zlatan Ibrahimovic ha fissato una data entro cui accettare o meno la proposta rossoblù.

Lo riporta l’edizione odierna di Stadio che titola ’10 dicembre: Ibra’. Il Bologna ha parlato con il giocatore tramite Di Vaio a Los Angeles ed è stata fissata la data limite per la sua risposta. Incontro Di Vaio-Zlatan in California, telefonata di Mihajlovic al giocatore giovedì: lo svedese considera i rossoblù i favoriti, ma la decisione arriverà entro un mese. Attorno al 10 dicembre Ibra renderà nota la sua scelta, se dovesse dire di no darebbe tempo a Mihajlovic e al Bologna di trovare alternative per il mercato di gennaio.