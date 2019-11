Ibrahimovic, anche lo Zenit si candida…scherzando

Dopo l’addio ai Galaxy, è partita la sfida per accaparrarsi le prestazioni di Zlatan Ibrahimovic. L’account Twitter della piattaforma Dugout pone il quesito su quale sarà la destinazione dell’attaccante svedese. In maniera ironica l’account dello Zenit ha risposto con una emoticon che invita a mantenere il segreto, alludendo a una candidatura per firmare il giocatore nativo di Malmoe.

Il club russo non è nuovo a esternazioni simili sui social, dal carattere molto simpatico ma da non sottovalutare. Due anni fa infatti in seguito all’annuncio di Mancini come tecnico, il club pietroburghese postò un fotomontaggio di Ibra con indosso la maglia dello Zenit. Fotomontaggio rimosso quando poi il campione svedese decise di ritornare al Manchester United.