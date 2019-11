Ibra saluta i Galaxy: “Vi ho dato Zlatan, ora tornate a guardare il baseball”

Con un tweet pubblicato poco fa, Zlatan Ibrahimovic ha comunicato il suo addio ai Los Angeles Galaxy. L’attaccante svedese ha usato il suo stile e il suo modo per salutare i fan dei Galaxy, partendo da Giulio Cesare ‘veni, vidi, vici’ concludendo con un accenno allo sport per antonomasia negli Stati Uniti, il baseball. Ibra è chiaro: “Sono venuto, ho guardato e ho conquistato. Ringrazio i Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo e ai fan della squadra dico: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan, prego. La storia continua…ora tornate pure a guardare il baseball’. Bologna e Milan sperano.