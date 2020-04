Ibra resta in Italia, Bologna alla finestra

Notizia di ieri da Gazzetta: Zlatan Ibrahimovic non vuole smettere.

Lo svedese vede incrinarsi il suo rapporto al Milan, Boban è stato messo sull’uscio, Maldini rischia di essere depotenziato dalla gestione Eliott e i rapporti con Gazidis sono tutti da scoprire. Zlatan vorrebbe restare, ma non è detto accada. Ecco perché si possono aprire altre soluzioni, d’altronde uno come Ibra non può terminare la carriera in questo modo, a causa di un virus.

Per il Resto del Carlino si potrebbero riaprire possibilità anche per il Bologna, anche se da Casteldebole smentiscono. Il rapporto tra Mihajlovic e Ibrahimovic non è cambiato, quello che il tecnico ha provato a fare novembre potrebbe ritentarlo alla riapertura del mercato, mentre cambiano le situazioni attorno a Ibra che al Milan non è più punto fermo. Le altre ipotesi possono essere Napoli, con Milik in uscita, o Inter, ma a fare panchina. Ecco perché potrebbe esserci uno spiraglio. Poi c’è il lato economico a complicare il possibile affare, l’ingaggio di Ibra è faraonico e il Bologna ha appena investito su Barrow.