Ibra – Non è da escludere il ritiro

E’ ancora aperta la telenovela Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan è una pista ancora in piedi, Boban e Maldini dovrebbero riaggiornarsi con lo svedese dopo Natale, anche se la dirigenza rossonera si aspettava una risposta entro la prima decade del mese. Distanza economica, ma forse anche una scelta che lo stesso Ibrahimovic vuole ponderare bene. Vuole essere certo di poter competere in Serie A a 38 anni e sta riflettendo. Infatti, secondo Gazzetta.it, Ibrahimovic potrebbe anche decidere di ritirarsi se capisse di non poter essere competitivo al suo ritorno in Europa.