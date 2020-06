Ibra-Milan: e’ rottura, il Bologna resta alla finestra

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Ibrahimovic ed il Milan sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno.

Il duro confronto di ieri a Milanello, durato più di 45 minuti, ha visto lo svedese andare giù duro contro la nuova proprietà rossonera.

Per l’attaccante rossonero la società non trasmetterebbe serietà e questo lo avrebbe ormai portato ad andarsene.

L’assenza di Maldini al confronto è inoltre segno di come le cose a Milano stiano cambiando e di come lo spazio per Ibra si stia ormai esaurendo.

Il Bologna resta alla finestra e attende la prossima mossa di Ibra, ormai sempre più lontano dalla Milano rossonera.

Fonte: Gazzetta dello Sport