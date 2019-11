Ibra-Bologna, le possibili cifre: Saputo pronto all’affare

Zlatan Ibrahimovic al Bologna non sarebbe utopia. Lo afferma il Corriere dello Sport Stadio che oggi delinea le possibili cifre dell’affare.

Per l’approdo in rossoblù servirebbero 8 milioni, è la cifra che chiede Raiola per restare in terra emiliana 18 mesi, quindi non solo mezza stagione. Secondo il quotidiano, Joey Saputo sarebbe propenso a dire sì all’affare, spinto da Sinisa Mihajlovic e Walter Sabatini. Saputo tra l’altro sarà in città per la sfida all’Inter e potrebbe esserci un summit finale. Nelle pagine interne ‘Ibrahimovic-Bologna, Saputo dice sì’. In questo caso, per coprire la cifra, sarebbe determinante l’apporto degli sponsor.