Ibra al Bologna, i quotisti dicono che…

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Bologna non è così improbabile per i bookmakers.

Snai, ad esempio, quota l’arrivo dello svedese in Emilia sei volte la posta. Una quota interessante ma non altissima considerando le proporzioni dell’affare. Per Snai, oggi, la quota più bassa è affidata a tre club: Galaxy, Real Madrid e Atletico Madrid, tutte quotate a 3.50. Dopo arrivano le italiane, ovvero Bologna, Milan e Napoli quotate a 6, seguono Barcellona e Valencia a 9, Siviglia 12, Fiorentina e Manchester United a 15.