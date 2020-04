Ibra, addio al Milan a fine stagione: ipotesi ritiro

Il matrimonio bis tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan è durato pochissimi mesi.

Lo svedese, corteggiato anche dal Bologna per il mercato invernale, sarebbe già arrivato al capolinea della sua nuova avventura milanese. L’attaccante era stato portato a Milano dalla coppia Boban-Maldini, ma alla fine ha prevalso la linea Gazidis che non prevederebbe Zlatan al centro del progetto. Attualmente Ibra è in contatto con il solo Pioli per la fase di allenamenti, ma non ha ancora avuto colloqui con l’amministratore delegato. Come riporta Gazzetta, chi conosce bene Ibra giura che il nuovo progetto non lo attrae per nulla, per cui l’ipotesi sono due: cambiare nuovamente casacca oppure ritirarsi definitivamente. Per dirla alla Mihajlovic (equesto lo aggiungiamo noi): a Bologna si sarebbe divertito di più.