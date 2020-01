Sempre nel salotto di Verissimo, Sinisa Mihajlovic ha ricevuto un saluto speciale da parte di un giocatore che avrebbe voluto allenare qui a Bologna. Ovvero Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dello svedese.

“Avanti amico e fratello! Siamo tutti contenti che sei tornato in panchina e sapevo che eri il più forte di tutti. Ti aspettiamo in campo, ma non crearmi troppe difficoltà quando giocherò contro la tua squadra”.