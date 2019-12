I dettagli dell’affare Vignato

Il Bologna ha battuto la concorrenza, riuscendo a soffiare Emanuel Vignato alle big europee. I rossoblu hanno toccato i tasti giusti col Chievo, ed il 2 gennaio – il primo giorno di mercato – ufficializzeranno l’affare. Il classe 2000 passerà dunque al Bologna per 2-2,5 milioni di euro, ma – salvo imprevisti – rimarrà in prestito ai clivensi per altri 6 mesi.

Come riporta il “Corriere di Verona”, infatti, il Chievo punta proprio a trattenere il suo gioiellino fino alla fine del campionato di Serie B: quella di domani a Pescara non sarà probabilmente l’ultima partita per lui con la maglia gialloblu. Vignato dovrebbe essere a tutti gli effetti a disposizione a Casteldebole dalla stagione 2020/21. Mihajlovic permettendo.