I cinesi dello Jiangsu su Santander

Arrivano conferme sulle voci uscite nel primo pomeriggio riguardanti un interessamento dello Jiangsu Suning per Federico Santander.

Il club di proprietà della famiglia Zhang, la stessa che è proprietaria dell’Inter, avrebbe già allacciato i contatti con l’entourage del ropero, per sondare la disponibilità ad accettare una nuova avventura in Cina. Una pratica che in teoria non sarebbe regolare, dovendo prima passare dal club di appartenenza. Ad ogni modo, con un Bologna non esattamente contento del modus operandi dei cinesi, l’interessamento c’è ed è concreto. Resta da capire se il club felsineo, anche sulla base delle indicazioni di Mihajlovic, consideri Santander incedibile a prescindere oppure se, a fronte di una offerta interessante, lo ritenga sacrificabile. In quel caso con certezza si andrebbe a reinvestire su un’altra prima punta.

m.m.