Hickey, si valuta il prestito con obbligo di riscatto

Aaron Hickey e il Bologna, una storia destinata al lieto fine. Le trattative tra i rossoblù e l’Heart of Midlothian, squadra scozzese che ne detiene il cartellino, procedono a gonfie vele, e anche le intenzioni del calciatore sembrano essere proiettate verso le Due Torri.

La concorrenza è alta per l’esterno difensivo sinistro, basti pensare che anche il Bayern Monaco è interessato a lui, ma Hickey sembra avere le idee chiare: il Bologna è in cima alla sua lista. Non è stata ancora definita invece la formula che porterà il calciatore alla corte di Mihajlovic: le ultime indiscrezioni parlano di un prestito con obbligo di riscatto a giugno 2021 fissato a 2 milioni di euro. I rossoblù sono fiduciosi, con la speranza che la volontà dello stesso Hickey prevalga su tutto.