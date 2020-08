Hickey si avvicina: ha scelto il Bologna

Il Bologna dovrebbe aver resistito agli ultimi assalti del Bayern Monaco per Aaron Hickey.

Il terzino scozzese si avvicina sensibilmente al club rossoblù nonostante il club tedesco abbia provato in extremis a soffiarlo al Bologna, lo sottolinea Stadio. Hickey, che ha già visitato Casteldebole, ha avuto le sirene di Celtic, Rangers e appunto Bayern, ma sarebbe rimasto sulla sua prima idea, cioè di accettare l’offerta del Bologna. Non c’è ancora il nero su bianco e la vicenza Ibanez insegna al Bologna di predicare calma fino a che non ci saranno le firme, ma oggi Hickey è più vicino. Il ragazzo dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto nel 2021 a circa 2 milioni di euro.