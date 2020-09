Hickey – Sabatini non ha annunciato il suo acquisto al Sunday Post

L’acquisto di Aaron Hickey è molto vicino ma non ancora ufficiale.

Il Sunday Post ha pubblicato alcuni virgolettati del coordinatore di Montreal e Bologna Walter Sabatini, ma in realtà il dirigente non avrebbe rilasciato dichiarazioni ufficiali, a maggior ragione non ci sarebbe stato l’annuncio dell’acquisto di Hickey. Il Bologna conferma che la trattativa è in fase molto avanzata, ma ancora non è completamente definita.