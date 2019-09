Giordano: “Il Bologna va a Udine con fiducia. Dominguez? Penso arriverà a gennaio”

Ospite di Sportoday su E’tv, il collega del Resto del Carlino Marcello Giordano ha espresso la sua opinione sul momento rossoblù.

“Buona notizia il fatto che non ci sia De Paul, è il più talentuoso in campo e un trascinatore. Il Bologna guarda con fiducia a Udine e con la voglia di fare tre punti. I rossoblù vogliono iniziare a scavare un solco importante con le parti basse perché l’Udinese è distante solo 4 punti. Poi le prossime partite sono complicate con Lazio in casa e Juve fuori”.