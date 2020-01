GdS – Mihajlovic ha deciso: il Bologna torna sul mercato

Dopo gli acquisti di Dominguez e Barrow in questa sessione invernale, il mercato del Bologna sembrava chiuso. Nonostante non sia arrivato Ibanez dall’Atalanta – che sembra aver scelto la Roma – la dirigenza rossoblu si è riservata di valutare attentamente il da farsi a seconda delle condizioni degli attuali giocatori infortunati. In particolare si cercava di capire i tempi di recupero di Dijks, appena rientrato temporaneamente a Bologna.

Le notizie però non sembrano positive, e così Mihajlovic ha deciso: il Bologna tornerà sul mercato alla ricerca di un difensore centrale e di un terzino sinistro. Oltre all’olandese, infatti, ai box ci sono ancora anche Denswil e Krejci. Bigon e Sabatini sarebbero dunque ora alla ricerca dei profili più adatti: l’impressione è che almeno un giocatore arriverà. Il Bologna cercherà di utilizzare al meglio questi ultimi 11 giorni di mercato.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”