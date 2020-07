Mihajlovic vuole almeno un terzino destro, e poi per il ruolo di difensore centrale si vedrà. Tutto sembra portare ad uno slittamento in mezzo di Tomiyasu: sulla corsia serve dunque un profilo in grado di fare il titolare. Il preferito rimane De Silvestri, che il tecnico serbo conosce molto bene. Piace tanto anche Calabria, che ieri sera ha sicuramente ben figurato. Il sogno come difensore centrale? Rimane Lyanco del Torino, ma sembra difficile.

