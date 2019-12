GdS – L’identikit è completo: parte il countdown per Ibrahimovic al Milan

Più passano i giorni e più sembra possibile un clamoroso ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Altre squadre ci avevano provato – su tutte il Bologna dell’amico Mihajlovic – ma sembra proprio che il sentimento che l’attaccante svedese provi per la società sia irraggiungibile. Negli ultimi giorni il ragazzo ha infatti lanciato molteplici segnali, più o meno velati. Dopo aver definito Milano come la sua seconda casa, ha ammesso il suo ritorno in Italia. Proprio in quelle ore Mino Raiola è stato avvistato a pranzo con la dirigenza rossonera, ed il tema caldo non poteva essere che l’ex centravanti dei LA Galaxy.

Quindi l’ultima intervista a GQ, dove Ibra dichiara che tornerà “in una squadra che deve rinnovare la propria storia…Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo…”. Infine, a questo si aggiungono anche gli interessi della sua famiglia: la moglie Helena, specialmente, ha mantenuto stretti rapporti nel capoluogo lombardo. Tutto quindi porta a pensare che il futuro di Zlatan Ibrahimovic sia nuovamente in rossonero, per 6 o 18 mesi. Il Milan – che spera di avere il giocatore prima dell’apertura del mercato in modo tale da farlo allenare a Milanello per almeno un paio di settimane – attende una risposta entro i prossimi 10 giorni, come da accordi. Al Bologna, invece, non rimane che sperare in un colpo di scena dei suoi all’ultimo secondo.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”