GdS – Il Brescia al lavoro su Falcinelli

Continua la ricerca di una punta da parte del Brescia. I neopromossi hanno bisogno di un centravanti puro per completare la propria rosa, tra la rosa dei papabili figura anche Diego Falcinelli.

Il giocatore del Bologna è considerato un profilo interessante dai lombardi, visto anche il costo non eccessivo dell’operazione. Falcinelli vive ormai da giorni come separato in casa tra i rossoblu, nella giornata di ieri non è stato convocato neanche per l’amichevole con il Villarreal.