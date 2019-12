GdS – Ibrahimovic torna in Serie A, ma…

Non basta il fascino del progetto del Bologna e, soprattutto, l’affetto reciproco con mister Mihajlovic. L’affare non è andato in porto: Zlatan Ibrahimovic non si è convinto. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, infatti, l’attaccante svedese approda sì in Serie A, ma al Milan. Il campione sceglie nuovamente il Diavolo, dove arriva da salvatore della patria.

Ibra si è fatto aspettare, ma alla fine a Santo Stefano ha accettato la soluzione rossonera: 6 mesi di contratto a circa 3 milioni di euro, e poi altri eventuali 12 a 4,5. Lo svedese sarà a disposizione di Pioli da inizio gennaio, nella speranza di ritrovare il top della forma in un paio di settimane. Il giocatore si sta già allenando da tempo sotto la supervisione del club e di certo, anche se conta già 38 anni e mezzo, si presenterà al meglio ai suoi ex tifosi. Peccato per il Bologna, che ha sognato tanto e per un po’ forse ci ha sperato per davvero. Ibrahimovic torna dunque in Italia, ma niente rossoblu.