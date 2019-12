GdS – Vicino un talento del Chievo

Il Bologna continua a guardare al mercato. Non solo per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro. Visti gli infortuni e le difficoltà a trovare un sostituto all’altezza di Soriano in quel ruolo, i rossoblu avrebbero fermato Emanuel Vignato, talento classe 2000 del Chievo Verona. Il ragazzo, dopo essersi messo in mostra la scorsa stagione, ha ottenuto quest’anno in Serie B il posto da titolare come trequartista. Le sue qualità – e la sua situazione contrattuale – hanno fatto gola a molte grandi squadre: dalla Juventus all’Inter, dal Benfica al Barcellona. La concorrenza era molto serrata ma, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, il Bologna avrebbe superato tutti con un solo colpo.

Dimenticata la trattativa in estate con la Sampdoria ed ignorato il tentativo in extremis fatto dal Parma per gennaio, il presidente Campedelli pare intenzionato a fare accordi solo col ds rossoblu Walter Sabatini. Il contratto di Vignato scade tra 6 mesi, e il Bologna ha ben chiaro cosa fare: le intenzioni dei felsinei sarebbero quelle di acquistare il ragazzo subito ma di lasciarlo fino a fine stagione in prestito in Veneto, così da non far perdere alla controparte né soldi né il giocatore nell’immediato. Il prezzo iniziale dello scorso anno per il trequartista era di addirittura 5 milioni di euro, ma ad oggi è decisamente sceso: il Bologna può farlo suo a meno, con magari l’inserimento di qualche bonus.