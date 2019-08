GdS – Dominguez in pole

Nella giornata di ieri Erick Pulgar ha svolto parte delle visite mediche, oggi completerà l’iter e sarà allora un nuovo giocatore della Fiorentina. Nelle casse del Bologna giungono all’incirca dieci milioni di euro e una clausola sulla rivendita (un 10% non sul prezzo intero, ma sulla plusvalenza), per il giocatore invece un contratto da circa 1,5 milioni all’anno. I soldi ottenuti con la cessione del cileno difficilmente rimarranno a lungo nelle casse del Bologna, che non si fa cogliere impreparato da questa vicenda e ha già un lista di giocatori da cui attingere per sopperire alla partenza di Pulgar. L’oggetto dei desideri porta il nome di Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield. Per Dominguez l’ostacolo non risiede tanto nel costo dell’operazione dal momento che ha una clausola rescissoria di 10 milioni, quanto nel fatto che l’argentino non piace solo a Sabatini. Jorrit Hendrix rimane una trattativa fattibile, ma sembra essere un’alternativa, mentre appare più defilato Prcic del Levante.

Pulgar non è il solo ai saluti, ufficializzata anche la cessione di Adam Nagy al Bristol City per circa 2,5 milioni e anche Donsah potrebbe svestire la casacca rossoblù per accasarsi in Belgio al Cercle Brugge dopo aver rifiutato la Turchia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.