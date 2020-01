GdS – Dijks è a Bologna: da lui dipende il mercato rossoblu

Perso Ibanez, il Bologna sta cercando di capire il da farsi in chiave mercato. Molto, se non tutto, dipenderà da Mitchell Dijks e dai suoi tempi di recupero. Il terzino olandese è infatti lontano dai campi da mesi, nel tentativo di risolvere il suo problema al piede. Tuttavia, seppur lentamente, la situazione sembra migliorare. Dijks è appena rientrato dall’Olanda, dove tornerà nuovamente tra qualche giorno per curarsi. In seguito, il ragazzo proseguirà le sue terapie all’Isokinetic. A Casteldebole filtra ottimismo: Mihajlovic pensa e spera di riavere a disposizione il giocatore ad inizio febbraio. Le sue condizioni fisiche verranno costantemente monitorate: fra una decina di giorni si avranno informazioni più precise.

Il Bologna dunque al momento attende. Se Dijks dovesse recuperare tra un paio di settimane, allora probabilmente i rossoblu eviteranno di andare sul mercato – terzino o centrale che sia – vista la duttilità di Denswil e Tomiyasu; se invece l’olandese dovesse dare l’impressione di non poter rientrare in tempi brevi, Bigon e Sabatini saranno costretti a fare gli straordinari. I nomi sono sempre quelli: escluso Nagatomo per il passaporto da extracomunitario, rimangono Dimarco e Barreca.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”