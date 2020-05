GdS – Bologna, occhio a Baldursson: tutti vogliono il baby prodigio

Sono bastati 35 minuti a mezza Europa per rendersi conto di lui. Andri Fannar Baldursson è uno dei nuovi talenti del calcio europeo. Centrocampista islandese classe 2002, ha esordito in Serie A al Dall’Ara contro l’Udinese dimostrando qualità e grande personalità. Il 22 febbraio scorso, Mihajlovic aveva convocato tanti giovani della Primavera per via degli infortuni: fra questi c’era anche Baldursson, che sull’1-1 è stato buttato dentro dal serbo ed ha subito fatto la differenza.

Il ragazzo non è ovviamente sfuggito all’occhio attento di alcuni osservatori in tribuna quel pomeriggio. In questo periodo di stop, il Bologna è stato letteralmente subissato di richieste da altri club. Su di lui sembrano infatti esserci ben 5 big italiane e 3 della Premier League. Il club rossoblu però è sempre stato molto chiaro: i giovani talenti si crescono in casa. Come nel caso di Orsolini, Skov Olsen, Tomiyasu, Svanberg e altri, il Bologna ha preso la sua decisione: Baldursson – per cui è già in programma il rinnovo di contratto fino al 2024 – non va da nessuna parte.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”