Luca Rizzo sta per lasciare Bologna, direzione Livorno. Una nuova esperienza in serie B per il centrocampista classe ’92.

I rossoblu, proprietari del cartellino lasceranno partire il giocatore con la formula del prestito secco, i club devono solo svolgere le ultime questioni burocratiche, prima dell’ufficialità dell’operazione. Lo comunica Tuttosport.