Gazzetta – Colpo Bologna, preso Cambiaso

Secondo la rosea, Andrea Cambiaso si può considerare un giocatore del Bologna . Il laterale classe 2000 firmerà con la Juventus e poi verrà ceduto in prestito ai rossoblù. Sarà il quarto acquisto dopo Lykogiannis , Angeli e Ferguson .

In avanti, invece, ieri è emerso dalla Spagna il nome di BorjaMayoral, attaccante del Real Madrid con contratto in scadenza nel 2023. Il problema del Bologna sono i costi, Mayoral è valutato 10 milioni di euro e ha un ingaggio fuori portata per le casse rossoblù.