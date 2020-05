Gazzetta – Vignato, Favilli e Lappalainen: il Bfc completa l’attacco

Il Bologna mira a confermare la sua ossatura di squadra e a implementarla con innesti mirati. Tra i reparti dove il club completerà la rosa c’è l’attacco.

Rodrigo Palacio, Riccardo Orsolini, Musa Barrow, Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone rimarranno, a cui si può aggiungere il trequartista Roberto Soriano, mentre dal mercato il club rossoblù ha già acquistato Emmanuel Vignato dal Chievo e Lassi Lapplainen che ora è in prestito a Montreal. Non solo, se uscirà Santander il prescelto pare essere Andrea Favilli. A conti fatti il reparto è completo. Barrow sarà la prima punta titolare, Palacio e Favilli saranno i competitor, a destra Orsolini titolare e Skov Olsen vice, a sinistra Sansone con Vignato alternativa, a cui in futuro si aggiungerà anche Lappalainen.