Gazzetta – Tomiyasu, sirene dalla Premier e dalla Roma

Dopo le sirene dalla Premier League, da Roma rimbalza la notizia che i giallorossi sarebbe sulle tracce del giovane giapponese Takehiro Tomiyasu. La vicenda legata a Roger Ibanez ha sicuramente reso più tese le storie tra i due club. Resta però in essere la possibilità dell’affare Kolarov che potrebbe mitigare i rapporti tra le due società, giocatore molto gradito a Mihajlovic.

La Roma sulla destra ha diverse opzioni, ma starebbe pensando al rossoblu per potenziare la propria retroguardia con un giocatore duttile, capace di giocare sia al centro che sulla destra. Il Bologna non sembra però essere intenzionato a separarsi dal proprio giocatore. Il cartellino del prodotto dell’intuizione di Bigon e Di Vaio è infatti considerevolmente lievitato. Pagato sei milioni infatti, Tomiyasu vale ora 20 milioni e i rossoblu non intendono cederlo per cifre inferiori.