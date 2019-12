Gazzetta – Tegola Dijks, il Bologna corre ai ripari

Si era intuito che per Dijks la tegola fosse dietro l’angolo e ieri ne è arrivata la conferma. L’olandese sarà indisponibile per almeno altri 2-3 mesi. Una visita specialistica svolta in Olanda ha rilevato che l’edema osseo al secondo dito del piede destro, lo costringerà ai box almeno fino a febbraio.

A questo punto il club si vede costretto a correre ai ripari e a cercare al più presto possibile un altro terzino sinistro. Già in estate si era parlato della possibilità di ingaggiare Federico Dimarco, giocatore dell’Inter. Il giocatore è fuori dalle rotazioni di Conte e l’ipotesi prestito potrebbe prendere quota anche velocemente.

L’alternativa è Antonio Barreca, terzino in forza al Genoa ma di proprietà del Monaco. Il laterale sinistro a gennaio dovrebbe tornare nel principato monegasco e per poi essere girato nuovamente in prestito. I rossoblu emliani si mettono in fila per ottenere il giocatore. Nessuna conferma invece per le voci su di un interessamento per Nagatomo.