Gazzetta – Stallo Shomurodov

Non si sblocca la trattativa per portare l'uzbeko in rossoblù, distanza con la Roma sulla formula del trasferimento

Anche la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola parla di fase di stallo nella trattativa per Eldor Shomurodov della Roma .

Come si legge sulla rosea, l'attaccante uzbeko piace a Mihajlovic perché può essere una valida alternativa ad Arnautovic ma anche giocare insieme a lui nel caso in cui si opti per un modulo a due punte, ma al momento l'affare si è impantanato: il Bologna insiste per un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe un obbligo alla stessa cifra. Riusciranno le due società a trovare un compromesso?