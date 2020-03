Gazzetta – Se parte Santander ipotesi Favilli

Punto di mercato sull’edizione odierna di Gazzetta dello Sport.

Si parla soprattutto del reparto avanzato, dove Federico Santander potrebbe lasciare Bologna in estate. Se il paraguaiano, con poco minutaggio, dovesse decidere di andare altrove, il club rossoblù sarebbe chiamato a sostituirlo. Circola ancora il nome di Moise Kean, ma con l’arrivo a gennaio di Musa Barrow non c’è tanto spazio per investimenti ingenti, ecco perché ritorna in auge un nome che circolava qualche mese fa: Andrea Favilli. L’attaccante è stato compagno di Riccardo Orsolini all’Ascoli e cerca una consacrazione in Serie A che non è ancora arrivata. Non solo, l’arrivo di Favilli potrebbe aumentare anche le chance di permanenza di Orso…