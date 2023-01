Gazzetta – Sartori segue Reabciuk, il Bologna stringe?

Il quotidiano infatti svela che l'altro giorno per il match tra Olympiakos e Asteras sulle tribune era presente un osservatore del Bologna di Giovanni Sartori per vedere da vicino Oleg Reabciuk. Il moldavo ha giocato 71 minuti ed è un esterno a tutta fascia, capace di fare il terzino ma anche di giocare più avanti. Il suo costo non è proibitivo, si parla di 3,5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. Anche Gazzetta parla oggi di Toni Lato, in rottura con il Valencia, ma l'ingaggio si aggirerebbe su cifre (1.6 milioni di euro) alte per i parametri rossoblù.