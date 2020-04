Gazzetta – Per la fascia sinistra decide Dijks

Mitchell Dijks artefice del proprio destino.

E’ questo il riassunto del pezzo odierno della Gazzetta dello Sport sulle possibile scelte in fascia sinistra. Lo stop forzato dal lockdown può di fatto agevolare il rientro di Mitchell Dijks, fuori per infortunio fin da inizio stagione. L’olandese ora dovrà ritornare ‘il trattore’ che tutti abbiamo visto e ammirato, sarà l’unico modo per guadagnarsi senza dubbi la riconferma. Mihajlovic lo attende, ma in questi giorni di chiusura i telefoni squillano e il Bologna valuta alternative nel caso in cui Dijks non desse adeguate garanzie fisiche.

C’è l’amico Aleksandar Kolarov, serbo come Mihajlovic, apprezzato anche da Walter Sabatini che lo portò a Roma sponda Lazio. Ancora un anno di contratto per Kolarov alla Roma e per venire a Bologna dovrà abbassare le proprie pretese sull’ingaggio. Ma nelle ultime ore è ritornato in auge anche il nome di Yuto Nagatomo che lascerà sicuramente il Galatasaray.