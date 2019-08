Gazzetta – Per il centrocampo si dovrà attendere

Il Bologna, dopo l’impegno con il Villarreal, oggi riprenderà gli allenamenti in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Pisa. I rossoblù potrebbero recuperare Schouten e Dzemaili, ma difficilmente per domenica si saprà quale sarà il nuovo innesto a centrocampo.

Dominguez è il pupillo di Sabatini, ma la cessione di Donsah al Cercle Brugge in prestito con diritto di riscatto apre alla possibilità di prelevare l’argentino solo con la stessa formula (o obbligo di riscatto che è parificato al diritto). Difficile che al Velez vada bene questa opzione. Hendrix rimane un’opzione valida, ma vanno riallacciati i contatti con il Psv dato che non c’è dialogo tra le parti da giorni. Una cosa è certa: lo staff del Bologna dovrà lavorare per trovare una soluzione a questo rebus di mercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.