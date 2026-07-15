Un ostacolo in più, secondo Gazzetta dello Sport, nella caccia a Mikel Amondarain, mediano centrale dell'Estudiantes e considerato il profilo più funzionale per sostituire Remo Freuler.

Come riporta la rosea, il club argentino avrà un importante appuntamento a metà agosto. Infatti, sono in programma gli ottavi di finale di Copa Libertadores, ovvero la Champions League sudamericana, dove l'Estudiantes affronterà il 12 e il 19 agosto l'Universidad Catolica. Gli argentini, dunque, vorrebbero provare a tenere il giocatore in vista del doppio appuntamento internazionale, ma in questo caso le tempistiche diventerebbero troppo lunghe per il Bologna. Su Amondarain c'è anche la Premier, mentre il Bologna per la mediana sonda anche Ugresic, Brescianini, Folorunsho, Delorge e Barron.