Gazzetta – Parte la caccia ad un centrale, Lyanco e Salcedo le ipotesi

A Casteldebole le ingenuità di Stefano Denswil non sono passate inosservate. Gli errori del centrale olandese hanno fatto sollevare qualche dubbio ai dirigenti rossoblu che potrebbero decidere di rivolgersi al mercato per rinforzare il reparto. L’ex Bruges sarà un osservato speciale per la dirigenza.

I candidati principali a prendere il suo posto al momento sembrano essere due. Il sogno è il ritorno di Lyanco, ormai pallino sia di Mihajlovic che di Bigon. L’alternativa è Carlos Salcedo, centrale messicano ex Fiorentina, ora in forze al Tigres UANL. La trattativa non è proibitiva, ma non è mancino come espressamente chiesto da Sinisa. La sua pista potrebbe restare calda nel caso in cui Danilo decidesse di non rinnovare. Piace anche Martin Erlic dello Spezia.