Gazzetta – Palacio rinnova. Mercato, caccia al centrale

Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di Rodrigo Palacio.

Prima del match con la Juventus il diesse Riccardo Bigon ha incoronato el trenza di fatto ammettendo come il rinnovo per una stagione sia ormai molto vicino. Sia il Bologna che Palacio vogliono continuare assieme e il prolungamento fino al 2021 appare ormai una formalità. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la prestazione di Denswil contro la Juventus non ha convinto, il Bologna si guarda attorno sognando il ritorno di Lyanco, ma piace pure Salcedo.