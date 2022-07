Gazzetta – Ounas se esce Orsolini

Bologna su Ounas in uscita dal Napoli

Dopo Il mattino, anche Gazzetta dello Sport fa il nome di Adam Ounas per quanto riguarda il mercato in entrata del Bologna.

Luca Aquino tiene aperta la pista dell'esterno sinistro del Napoli, 25 anni, nel caso in cui uscisse Riccardo Orsolini. Il numero sette del Bologna può essere uomo mercato per generare un altro tesoretto da reinvestire e a breve potrebbe muoversi concretamente il Torino che sta per incassare circa 40 milioni di euro dalla cessione di Gleison Bremer.