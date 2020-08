Gazzetta – Orsolini vuole restare a Bologna

C’era una volta la telenovela di un accordo scritto tra Bologna e Juventus con cui i bianconeri avrebbero potuto riprendere Riccardo Orsolini dopo il riscatto rossoblù da 15 milioni dell’estate scorsa.

Come riporta stamattina la Gazzetta dello Sport, quella specie di accordo, pour parler ha sempre detto il Bologna, è scaduto il 10 luglio e questo toglie di mezzo i bianconeri: o almeno, se la Juve lo vorrà dovrà riaprire il tavolo delle trattative. Chiusa dunque la vicenda Juventus, Orsolini, che sta cambiano procuratore, vuole comunque restare a Bologna, per crescere ancora con Mihajlovic e conquistarsi l’Europeo tra un anno, nonostante il Napoli lo abbia cercato. Non solo, il costo di acquisto di Orsolini un anno fa non è stato di 15 milioni tondi, ma 13.5 perché nell’affare è rientrato Frabotta valutato 1.5 milioni.