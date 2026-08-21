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Orso bandiera

"Una telenovela in stile beautiful", come detto da Carlo Nervo. Orso-bandiera sarà un dato di fatto: contratto fino al 2031.

Con questo accordo, di due anni in più rispetto alla proposta iniziale, Orsolini potrebbe restare sotto le Due Torri 13 anni - essendo arrivato nel 2018. Lui è felice, il Bologna pure. Tedesco e la città non vedevano l'ora che finisse il tormentone. Orso bandiera del club. E non solo, nelle ultime amichevoli l'allenatore l'ha anche vestito con la fascia da capitano.

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