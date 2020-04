Gazzetta – Nuovo nome per la difesa, è Martin Erlic

Sono giorni di ritiro forzato, di quarantena, di tempo libero utilizzato per lavorare. I dirigenti del Bologna continuano a guardare video su video visionando giocatori.

Notizie delle ultime settimane: rossoblù su Riccardo Marchizza dello Spezia, ma in Liguria c’è un altro centrale che piace e non poco, Martin Erlic. Centrale croato classe 1998, Erlic è entrato in pianta stabile nel giro delle nazionali giovanili ed è seguito anche da club di Premier League. Il giocatore è totalmente dello Spezia ma in caso di cessione una percentuale andrà al Sassuolo che lo ha portato in Italia nel 2015. Erlic può giocare sia sul centro destra che sul centro sinistra, ma all’occorrenza anche terzino. La duttilità piace, in un reparto che il prossimo anno vedrà confermati sicuramente Tomiyasu, Bani e Danilo.