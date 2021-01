Gazzetta – No Duncan e Torregrossa, sì allo scambio…

Si muove ulteriormente il mercato del Bologna dopo l’arrivo di Adama Soumaoro.

Lo scambio difensivo tra Bologna e Cagliari che coinvolgerebbe Calabresi e Faragò trova conferme anche su Gazzetta. Ci sono buone basi per trovare uno sbocco definitivo la settimana prossima. Scambio di prestiti la formula. Non sono invece obiettivi sensibili due nomi emersi nelle ultime ore. Duncan è stato proposto dalla Fiorentina ma il Bologna lo ritiene un affare improponibile, mentre accostato ai rossoblù c’è anche il nome di Torregrossa del Brescia, ma la pista ha basi friabili. In entrata da valutare Inglese, che però con D’Aversa potrebbe diventare incedibile, e Lammers, ma in questo caso dipende dalla formula con cui l’Atalanta vorrà cederlo.