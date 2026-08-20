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Su Orsolini

Carlo Nervo, terzo giocatore con più presenze nella storia del Bologna dietro a Bulgarelli e Roversi, commenta il rinnovo di Orsolini.

"Mi fa piacere. Era ora, sembrava beautiful. Orsolini ha dato molto e ricevuto molto, è giusto che diventi simbolo del club. Orso a vita suona bene. Un'ala che segna così si trova poco. Riccardo è una persona solare, fa bene alla squadra e alla città. La firma avrà una valenza importante sulle prossime stagioni, può ritrovare anche la Nazionale".

"Orsolini sa essere punto di riferimento, ha un sorriso contagioso. È bello avere vicino persone che sanno sorridere. Orso bandiera è una bella scelta: sua, della società e della città. Credo meriti la fascia da capitano. Per presenze e per presenza. Giusto che possa indossarla lui, ma dovrà sapersi prendere l'incarico di essere leader".

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